L'Ucraina attacca Volograd. Droni di Kiev in territorio russo

AGI - Attacco ucraino nella notte in territorio russo: droni di Kiev hanno colpito edifici residenziali in diversi quartieri di Volgograd, nella regione del Volga, causando tre feriti, nessuno dei quali è in pericolo di vita. In un condominio è divampato un incendio. A darne notizia è stato il governatore della regione di Volgograd, Andrey Bocharov, citato dalla Tass. "Le unità di difesa aerea della Difesa hanno respinto un massiccio attacco di droni sul territorio della regione di Volgograd", ha riferito l'amministrazione regionale.
Attacco ucraino alla raffineria di Ryazan
L'esercito ucraino ha reso noto sui social di aver attaccato una raffineria russa vicino a Mosca, nell'oblast di Ryazan, "nell'ambito degli sforzi per ridurre la capacità del nemico di lanciare missili e bombe". Il governo dell'oblast ha dichiarato su Telegram che la difesa aerea russa ha abbattuto 25 droni di Kiev e i detriti hanno causato un incendio nei locali di un'impresa, senza causare feriti.
Allarme aereo su Kiev
Le sirene dell'allarme anti-aereo sono risuonate nella notte a Kiev in vista di un possibile nuovo attacco russo contro la capitale ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali su Telegram, invitando la popolazione a recarsi nei rifugi.