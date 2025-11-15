Declassificati i documenti su Amelia Earhart scomparsa nel '37 cercando di fare il giro del mondo

AGI - Gli appassionati di misteri hanno nuovo materiale su cui lavorare. Gli Archivi Nazionali degli Stati Uniti hanno pubblicato una serie di documenti governativi recentemente declassificati su Amelia Earhart, l'aviatrice americana scomparsa sul Pacifico nel 1937. Si tratta di uno dei casi che più hanno incuriosito l'opinione pubblica, diventando oggetto di numerosi film e libri.
L'opinione prevalente è che Earhart, 39 anni, e Noonan, 44 anni, abbiano esaurito il carburante e abbiano ammarato il loro Lockheed Electra bimotore nel Pacifico, vicino all'isola di Howland, durante una delle ultime tappe del loro epico viaggio. Earhart, che divenne famosa nel 1932 come la prima donna ad attraversare l'Atlantico in solitaria, decollò il 20 maggio 1937 da Oakland, in California, sperando di diventare la prima donna a compiere il giro del mondo in aereo.
Lei e Noonan scomparvero il 2 luglio 1937 dopo essere decollati da Lae, in Papua Nuova Guinea, per un impegnativo volo di 4.000 chilometri per fare rifornimento sull'isola di Howland, un pezzetto di territorio statunitense tra l'Australia e le Hawaii.
Il presidente Donald Trump ha ordinato la declassificazione e la pubblicazione a settembre di tutti i documenti governativi statunitensi relativi allo sfortunato ultimo volo di Earhart. La direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard ha affermato che i documenti pubblicati includono "le informazioni sulle ultime comunicazioni note di Earhart, condizioni meteorologiche e di volo all'epoca e potenziali luoghi di ricerca". Ulteriori documenti sarebbero stati pubblicati sul sito web degli Archivi Nazionali "a rotazione" man mano che venivano declassificati, ha affermato Gabbard in una nota. Molti dei migliaia di documenti pubblicati online sono stati precedentemente resi pubblici dagli Archivi Nazionali o messi a disposizione dei ricercatori, e gli esperti di aviazione ritengono improbabile che il materiale più recente possa gettare nuova luce sulla scomparsa di Earhart.
