Trump: "Non so nulla delle mail di Epstein, con lui pessimi rapporti per anni"

Il presidente, a bordo dell'Air Force One, ha risposto alle accuse che fosse a conoscenza degli abusi sessuali commessi dal finanziere caduto in disgrazia
Donald Trump
AGI - Donald Trump ha dichiarato di non sapere nulla di un'e-mail di Jeffrey Epstein che suggerisce che il presidente degli Stati Uniti fosse a conoscenza degli abusi sessuali commessi dal finanziere caduto in disgrazia. "Non ne so nulla. Lo avrebbero annunciato molto tempo fa", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One quando gli è stato chiesto cosa intendesse Epstein in un'e-mail del 2019 in cui diceva "ovviamente sapeva delle ragazze".

"Jeffrey Epstein e io abbiamo avuto pessimi rapporti per molti anni", ha detto Trump ai giornalisti rispondendo a una domanda su alcune mail che lo tirerebbero in ballo nello scandalo Epstein. Salendo sull'Air Force One ha ribadito di non sapere nulla delle ragazze menzionate dal finanziere, morto suicida in carcere, in una serie di email recentemente pubblicate dai democratici.

