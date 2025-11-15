Trump: "Sul Venezuela ho preso una decisione", Maduro: "Non saremo la Gaza del Sud America"

AGI - Trump ha preso una decisione sul Venezuela, ma afferma di non poterne rivelare il contenuto. Lo ha detto ai giornalisti che lo hanno incalzato mentre si preparava a salire sull'Air Force One diretto in Florida per il fine settimana. "Ho preso una decisione" ha detto il presidente Usa circa le prossime azioni militari.
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha assicurato che il suo Paese non diventerà "la Gaza del Sud America", a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti per il dispiegamento militare di Washington nel Mar dei Caraibi, che Caracas considera una minaccia volta a provocare un cambio di regime. "Vogliamo un'altra Gaza ora in Sud America? Cosa dice il popolo americano? (...) Lasciatemelo dire, no. La pace trionferà qui", ha dichiarato il presidente in un discorso trasmesso sulla televisione di stato Venezolana de Televisio'n (VTV).
Nel suo intervento, Maduro ha invitato il popolo americano, senza fare nomi, a fermare "la mano folle di coloro che ordinano i bombardamenti, le uccisioni e la guerra" in Sud America e nei Caraibi. Parlando sia in inglese che in spagnolo, il presidente ha affermato che "l'ordine è la pace". "Guerra, no. Morte, no. Pace, vita e amore. Pace, vita e amore. No all'odio, no alla guerra", ha detto.