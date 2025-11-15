Trump chiederà alla Bbc tra 1 i 5 miliardi
Il presidente ha detto di "doverlo fare. Hanno persino ammesso di aver barato"
AGI - "Li citeremo in giudizio per un importo compreso tra 1 e 5 miliardi di dollari, probabilmente la prossima settimana. Penso di doverlo fare. Hanno persino ammesso di aver barato", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One dopo che l'emittente britannica BBC si è scusata per il montaggio fuorviante di uno dei suoi discorsi.
Gli avvocati del presidente Usa hanno inviato lunedì alla BBC una lettera in cui accusano l'emittente di aver diffamato il presidente con il video del discorso prima dei disordini al Campidoglio del 2021 e le hanno dato tempo fino a venerdì per scusarsi e pagare un risarcimento.