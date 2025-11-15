Thailandia: fermati con 81 macachi in auto, 2 arresti per contrabbando

AGI - Due uomini sono stati arrestati dalle forze thailandesi vicino al confine con la Cambogia dopo che sono stati intercettati con a bordo 81 macachi. I due sono sospettati di far parte di una rete internazionale di contrabbando di fauna selvatica.
Una pattuglia li ha fermati nel distretto di Aranyaprathet, nella provincia di Sa Kaeo, e i soldati hanno trovato le scimmie stipate in una borsa a rete blu. I militari hanno anche sequestrato pillole di metanfetamina e metanfetamina cristallina, sebbene non siano state specificate le quantità.
Durante l'interrogatorio, gli uomini hanno ammesso di essere coinvolti in un giro di traffico transfrontaliero di macachi dalla Thailandia alla Cambogia.
L'anno scorso la Thailandia ha rimandato quasi mille lemuri e tartarughe, specie altamente minacciate, nella loro terra d'origine in Madagascar, dopo la più grande operazione di entrambi i Paesi contro il traffico di animali selvatici. A maggio, la polizia thailandese ha arrestato un uomo sospettato di aver introdotto clandestinamente due cuccioli di orango nel regno.