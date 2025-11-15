Focolaio di virus Marburg in Etiopia, 9 casi confermati

AGI - Le autorità etiopi hanno confermato un focolaio di virus Marburg nel sud del Paese, ha annunciato sabato l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa CDC). Il virus Marburg, che causa una febbre emorragica altamente contagiosa, è trasmesso da alcune specie di pipistrelli e appartiene alla stessa famiglia dell'Ebola. Il suo tasso di mortalità può raggiungere quasi il 90%.
Almeno nove casi di persone infette dal virus Marburg sono stati identificati nell'Etiopia meridionale, ha dichiarato venerdì il Direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS "sta supportando attivamente l'Etiopia nei suoi sforzi per contenere l'epidemia e curare le persone infette, e sostiene tutti gli sforzi per prevenire una potenziale diffusione transfrontaliera", ha sottolineato su X. Un'allerta riguardante "una sospetta febbre emorragica virale" è stata inviata al CDC africano il 12 novembre, che "ha preso atto della conferma" ieri "da parte del Ministero Federale della Salute etiope e dell'Istituto Etiope di Sanità Pubblica di un'epidemia di malattia da virus di Marburg a Jinka, nella regione meridionale.
Il ceppo del virus e le misure preventive
"Il virus presente in Etiopia è di un ceppo simile a quelli responsabili di epidemie in altri paesi dell'Africa orientale", ha dichiarato venerdì il Ministero della Salute etiope su X. Il ministero ha inoltre indicato che sta conducendo sforzi di prevenzione con altre organizzazioni sanitarie, nonché attività di test coordinate.
Precedenti epidemie e focolai recenti
La Tanzania ha dichiarato la fine di un'epidemia di virus a metà marzo che aveva causato 10 vittime da gennaio. Kigali, da parte sua, ha dichiarato la fine della prima epidemia di questo tipo che ha colpito il suo territorio a fine dicembre 2024, che aveva causato 15 morti.
Trattamenti attuali e la ricerca di un vaccino
Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento antivirale approvato per combattere il virus. Tuttavia, le cure di supporto (reidratazione orale o endovenosa) e il trattamento di sintomi specifici aumentano le probabilità di sopravvivenza. L'anno scorso, il Ruanda ha testato un vaccino sperimentale, fornito dal Sabin Vaccine Institute, con sede negli Stati Uniti.