Zelensky torna da Macron mentre i negoziati ristagnano

AGI - Emmanuel Macron ospiterà lunedì a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per "riaffermare l'impegno della Francia nei confronti dell'Ucraina" e per "mantenere lo slancio dei lavori intrapresi sulla questione delle garanzie di sicurezza" per Kiev, secondo quanto riportato dall'Eliseo.
Questa nona visita di Zelensky in Francia dall'inizio della guerra condotta dalla Russia "consentirà di riaffermare l'impegno a lungo termine della Francia nei confronti dell'Ucraina e di mantenere lo slancio dei lavori intrapresi sulla questione delle garanzie di sicurezza" nel quadro della "coalizione di paesi disponibili" a sostegno di Kiev, ha spiegato la presidenza francese. Consentirà inoltre "dibattiti sulle sfide della cooperazione bilaterale, in particolare nei settori energetico, economico e della difesa".
L'ultima vota dei 'volenterosi'
La "Coalizione dei Volenterosi", che riunisce una trentina di paesi, principalmente europei, che sostengono l'Ucraina, si è riunita l'ultima volta a Londra il 24 ottobre. Gli alleati di Kiev erano determinati ad aumentare la pressione su Mosca. Il primo ministro britannico Keir Starmer, in particolare, ha chiesto di "completare il lavoro" sull'uso dei beni russi congelati per finanziare la difesa ucraina.
Garanzie di sicurezza e stallo nei negoziati
Le garanzie di sicurezza previste per l'Ucraina, sviluppate nel corso di mesi da questa coalizione, includono il sostegno all'esercito di Kiev e alle sue componenti terrestri, marittime e aeree. Tuttavia, la loro attuazione rimane subordinata a una cessazione delle ostilità altamente improbabile. I negoziati di pace tra Kiev e Mosca sono a un punto morto, poiché il vertice previsto per Budapest tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin non ha avuto luogo.