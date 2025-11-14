In Giappone i poliziotti in pensione daranno la caccia agli orsi

AGI - Il Giappone sta cercando di arruolare agenti di polizia in pensione per combattere gli orsi, mentre il Paese sta affrontando un'ondata record di attacchi mortali quest'anno. Il Segretario Capo di Gabinetto Minoru Kihara ha presieduto una riunione ministeriale straordinaria e ha approvato un pacchetto di misure che include la richiesta a coloro che hanno esperienza nell'uso delle armi, come poliziotti e soldati in pensione, di unirsi agli sforzi per l'abbattimento degli orsi.
Da aprile, gli animali hanno ucciso un numero record di 13 persone in tutto il Paese, con un flusso costante di segnalazioni di orsi che entrano nelle case, vagano vicino alle scuole e imperversano nei supermercati. "Il pacchetto mira a ridurre l'eccessiva popolazione di orsi rimuovendoli dagli habitat umani e intensificando gli sforzi di cattura", ha dichiarato Kihara in una conferenza stampa. I residenti delle campagne rurali, soprattutto nelle regioni settentrionali di Akita e Iwate, hanno riferito di aver avvistato orsi per le strade locali. Gli scienziati hanno attribuito l'aumento del numero di orsi che entrano nelle aree residenziali alla rapida crescita della popolazione, combinata con il calo della quantità di ghiande di quest'anno e con il calo della popolazione umana.
Già schierata a polizia antisommossa
Alcuni comuni hanno già incaricato la polizia antisommossa di collaborare con i cacciatori locali per sparare e intrappolare gli orsi. Ieri, gli agenti hanno iniziato a pattugliare alcune zone di Iwate con i fucili, dopo l'entrata in vigore delle modifiche alle norme sulle armi. Le truppe in servizio attivo stanno fornendo supporto logistico, come il trasporto di trappole e orsi catturati in alcune aree. Kihara ha affermato che, nell'ambito del pacchetto di misure, ai comuni saranno offerti sussidi per contribuire alla lotta contro gli orsi, anche per condurre indagini sulla popolazione e abbatterli in primavera dopo il letargo.
Gli incidenti recenti
Nelle ultime settimane si sono verificati regolarmente avvistamenti e attacchi. L'ambasciata statunitense a Tokyo ha pubblicato mercoledì un "allerta fauna selvatica" sul suo sito web, avvertendo le persone di evitare di camminare da sole nelle aree in cui sono stati avvistati orsi o di tenersi completamente alla larga. L'ambasciata ha reso noto che le autorità locali hanno chiuso uno zoo adiacente al Consolato Generale degli Stati Uniti a Sapporo, nel nord del Giappone, a seguito dell'avvistamento di un orso nelle vicinanze. Il governo britannico ha inoltre esortato i viaggiatori a evitare passeggiate in solitaria nelle aree in cui sono stati avvistati orsi. Mercoledì, un cucciolo d'orso è apparso nei pressi dell'aeroporto di Iwate Hanamaki, nella prefettura di Iwate, causando la chiusura della pista per oltre un'ora e il ritardo di due voli nazionali.