Sfugge a un branco di orche e chiede aiuto a una barca. L'astuzia di una foca [VIDEO]

AGI - Charvet Drucker, fotografa naturalista di Seattle, non riusciva a credere ai propri occhi: l'obiettivo della sua reflex stava catturando gli ultimi momenti di vita di una foca inseguita da un branco di otto orche. Il povero animale saltava fuori dall'acqua cercando di sfuggire ai predatori, ma l'infallibile tecnica di caccia dei cetacei non le avrebbe dato scampo... se non fosse stato per la barca di Drucker.
Proprio quando sembrava finita, la fotografa ha visto la foca sbucare da sotto la chiglia e poi nuotare fino alla piattaforma posteriore, per arrampicarsi, al sicuro, vicino al motore.
"He's back on, he's back on!"— ABC News (@ABC) November 14, 2025
A wildlife photographer on a whale watching expedition near Seattle captured dramatic footage of a pod of orcas hunting a seal that managed to survive by climbing onto the stern of her boat. https://t.co/DGmZuT5AJ7 pic.twitter.com/Sv6jGTXnNR
La caccia delle orche e il salvataggio in mare
Drucker aveva noleggiato la barca, un gommone di appena 6 metri, per una battuta nel Mare di Salish, a circa 65 chilometri a nord-ovest di Seattle. Dai movimenti coordinati e i colpi di coda delle orche aveva capito che stavano cacciando e uno dei suoi scatti mostrava effettivamente la foca che volava sopra il branco che schiuma nell'acqua.
Quando l'animale ha trovato rifugio sulla barca, però, hanno temuto di essere diventati il prossimo obiettivo delle orche. In conformità con le normative sulla fauna selvatica, il motore doveva essere spento per evitare che le orche si ferissero e non potevano toccare o interferire con il comportamento della foca. Le orche, però, non hanno preso di mira il gommone, anche se si sono unite per far ondeggiare la barca e far cadere la foca. Nel video girato da Drucker si vedono mentre si allineano e si avvicinano alla barca con immersioni scaglionate per creare onde, una tecnica chiamata "wave-washing" è documentata dagli scienziati già negli anni '80. La foca è scivolata almeno una volta dalla barca di Drucker, ma è riuscita a risalire e dopo un quarto d'ora le orche si sono arrese e sono andate via.
L'emozione della fotografa e il saluto finale
Drucker ha raccontato alla AP di essere solitamente dalla parte delle orche e di essere contenta quando possono mangiare, "ma una volta che la foca è salita sulla barca, mi sono immedesimata in lei". Il video si conclude con la barca di Drucker che si allontana a tutto gas con ancora a bordo la foca che, prima di saltare in acqua, rivolge alla sua salvatrice uno sguardo pieno di gratitudine.