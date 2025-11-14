Trump riduce i dazi su caffè, tè, carne e banane

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per abolire i dazi doganali che egli stesso ha imposto, esentando prodotti come caffè e frutta esotica.
"Ho determinato che alcuni prodotti agricoli non dovrebbero essere soggetti a dazi doganali reciproci" messi in atto ad aprile, spiega il presidente degli Stati Uniti nel decreto.
I prodotti agricoli esentati e le motivazioni
Nell'elenco figurano prodotti che gli Stati Uniti non possono coltivare, o in quantità troppo basse rispetto al fabbisogno, come il caffè, il tè, le banane e altri frutti esotici, oppure i pinoli. Ma ci sono anche pezzi di manzo, mentre il prezzo di questa carne ha raggiunto i record nel paese.
Contesto: l'istituzione dei dazi e gli obiettivi politici
In aprile, il Presidente degli Stati Uniti ha istituito dazi doganali "reciproci" di almeno il 10% sulla maggior parte dei prodotti che entrano negli Stati Uniti nel nome della riduzione del deficit commerciale del paese e del sostegno alla produzione locale. Queste tasse coprivano anche i prodotti che non potevano essere coltivati sul suolo americano. Dopo una battuta d'arresto alle elezioni locali, la maggioranza repubblicana ha ridato priorità al costo della vita. Donald Trump era stato rieletto assicurando che avrebbe migliorato il potere d'acquisto degli americani. La Casa Bianca ha voluto sottolineare questa settimana le misure adottate per abbassare i prezzi dei prodotti di prima necessità come la benzina e le uova, nonché l'annuncio di un accordo volto a ridurre i prezzi di alcuni farmaci dimagranti.
Elenco dettagliato dei prodotti esentati dai dazi reciproci
Tra i prodotti agricoli che non saranno più soggetti ai dazi reciproci ci sono: caffè e tè; frutta tropicale e succhi di frutta; cacao e spezie; banane, arance e pomodori; manzo; fertilizzanti aggiuntivi (alcuni fertilizzanti non sono mai stati soggetti alle tariffe reciproche).