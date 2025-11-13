Zelensky: "La Russia prepara una grande guerra in Europa entro 5 anni"

AGI - La Russia si sta preparando a iniziare una grande guerra in territorio europeo entro cinque anni al massimo. Ne è convinto Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo ammettere che vogliono una grande guerra, si stanno preparando per essere in grado, nel 2029 o 2030 - in quel periodo - di iniziare una guerra così grande. Sul continente europeo. Questa è una vera grande sfida", ha scritto il presidente ucraino su Telegram.
"È necessario aumentare la pressione sulla Russia. Considerando la situazione sul campo di battaglia, non vediamo che la Russia voglia fermarsi", ha sottolineato Zelensky.
"Il problema è che, quando guardiamo all'industria militare russa, vediamo che stanno aumentando la loro produzione. Secondo le nostre stime, vogliono continuare questa guerra, ma riteniamo che, se premeremo con forza, i russi avranno bisogno di una pausa", ha proseguito.
Viste le prospettive di un conflitto su larga scala, "dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina. Ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità. Non dare loro i soldi che possono ancora ottenere dalle risorse energetiche. E non fornire loro armi", ha sottolineato.