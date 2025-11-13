La Casa Bianca inserisce l'alleanza FAI/FRI nella lista nera del terrorismo

AGI - La Casa Bianca ha inserito l'alleanza anarchica italiana FAI/FRI nella lista nera dei gruppi terroristici. Nell'ambito della campagna lanciata contro gli attivisti 'Antifa' all'indomani dell'uccisione di Charlie Kirk, Donald Trump ha preso di mira i militanti antifascisti e anarchici tedeschi, italiani e greci che gli si oppongono strenuamente.
Inserire frange estremistiche di Paesi occidentali nell'elenco delle organizzazioni terroristiche è piuttosto inconsueto negli Usa, che generalmente prendono di mira estremisti islamici violenti e altri gruppi con una storia di operazioni transnazionali. Tra i gruppi designati c'è l'Antifa Ost tedesco, un cui membro è stato processato a Budapest per aggressioni contro neonazisti che si erano radunati nella capitale ungherese. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che la mossa rientra nello "storico impegno di Trump nel contrastare la campagna di violenza politica di Antifa".
Le ideologie dei gruppi designati
I gruppi affiliati a questo movimento si rifanno a ideologie rivoluzionarie anarchiche o marxiste, tra cui l'antiamericanismo, l'anticapitalismo e l'anticristianesimo, usandole per incitare e giustificare aggressioni violente in patria e all'estero", ha dichiarato Rubio in una nota.
Le implicazioni della designazione e altri gruppi
La designazione impedisce ai membri del gruppo di entrare negli Stati Uniti, congela qualsiasi bene che possano avere negli Usa e rende un reato fornire loro supporto materiale. Tra gli altri gruppi designati come organizzazioni terroristiche straniere figurano due gruppi anarchici greci: Lotta Proletaria Armata e Autodifesa di Classe Rivoluzionaria. Negli Usa Antifa è considerata come un movimento nebuloso di attivisti antifascisti di sinistra che, secondo gli esperti, è più un'ideologia politica che un gruppo organizzato.
La FAI/FRI italiana: origini e distinzioni
La Federazione anarchica informale - Fronte rivoluzionario internazionale (Fai-Fri) italiana non va confusa con la Fai-Federazione anarchica italiana che condanna la violenza. La data di nascita dell'organizzazione, per modo di dire perché la struttura è orizzontale viene fatta risalire al 21 dicembre 2003 quando rivendicò con un volantino l'esplosione di due cassonetti vicino alla casa dell'allora presidente della Commissione europea Romano Prodi.
Le sigle federate e le loro azioni
Dalla prima campagna di attentati si sono federate 4 sigle: 'Solidarietà internazionale'; 'Brigata 20 luglio - Carlo Giuliani'; 'Cooperativa artigiana fuoco e affini'; 'Ccccc'.
Metodi, obiettivi e distinzioni interne
Gli strumenti più utilizzati per quelle che i federati chiamano "azioni dirette" sono plichi incendiari e ordigni. Gli anarco insurrezionalisti si dividono in cellule autonome in cui operano persone legate da una forte solidarietà e ideologia. Gli obiettivi classici sono forze dell'ordine, rappresentanti dello Stato in genere, banche, poste, agenzie del lavoro, multinazionali. C'è poi, distinto dall'anarco insurrezionalismo, l'anarchismo movimentista che realizza azioni di piazza eclatanti puntando a creare tensioni come nel caso delle piazze 'no green pass' e i movimenti No Tav. A unire anarchici e antagonisti sono tre aree di battaglia: carcere, antifascismo e lotta per il diritto alla casa.