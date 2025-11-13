Israele riceve uno degli ultimi quattro corpi ancora in ostaggio da Hamas

AGI - Israele ha ricevuto, tramite il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), uno degli ultimi quattro corpi tenuti in ostaggio dal gruppo palestinese Hamas a Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
L'esercito israeliano ha poi chiarito che il corpo è stato trasferito verso l'Istituto Nazionale di Medicina Legale di Tel Aviv per l'autopsia.
In precedenza, le Brigate Ezzedine al-Qassam, braccio armato di Hamas, e le Brigate al-Quds, braccio militare della Jihad Islamica, avevano annunciato che avrebbero restituito i resti di un ostaggio quella sera stessa.
Hamas ha affermato che il corpo era stato trovato in mattinata nei pressi di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.
Da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre, sotto la pressione degli Stati Uniti, dopo oltre due anni di guerra a Gaza, il movimento islamista palestinese ha rilasciato tutti i 20 ostaggi sopravvissuti in una sola volta in cambio del rilascio di quasi 2.000 prigionieri palestinesi e ha iniziato a restituire i resti degli ostaggi deceduti.
Prima della consegna dei resti, giovedì sera, Hamas aveva già restituito i corpi di 24 dei 28 ostaggi deceduti che si era impegnato a restituire a Israele nell'ambito dell'accordo di tregua.
I resti degli ultimi quattro ostaggi appartengono a tre israeliani e a un lavoratore thailandese rapiti durante il sanguinoso attacco del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra.