Arriva un altro Kennedy, un nipote di JFK si candida al Congresso Usa

AGI - Un altro Kennedy entra in politica. Jack Schlossberg, nipote di John F. Kennedy, ha annunciato che si candiderà per il seggio al Congresso lasciato vacante dal deputato Jerrold Nadler, portando avanti la tradizione politica della famiglia, soprattutto in contrasto con il cugino Robert F. Kennedy Jr.
Schlossberg, 32 anni, noto come commentatore politico e polemista sui social, ha annunciato la sua candidatura alle affollate primarie democratiche in un influente distretto di New York con un'e-mail ai suoi sostenitori.
In un'intervista ha detto che il Partito Democratico ha bisogno di più voci per contrastare gli abusi di potere da parte del presidente Trump e dei suoi alleati e che una maggioranza democratica alla Camera è l'unico modo per ripristinare le norme democratiche. "Non c'è nulla che il nostro partito non possa fare per affrontare il costo della vita, la corruzione e la crisi costituzionale in cui ci troviamo", ha detto. "Ma senza il controllo del Congresso, non c'è quasi nulla che possiamo fare". È stato particolarmente critico - a volte ferocemente - nei confronti del cugino Robert, che Trump ha voluto alla guida della Sanità nonostante - o forse proprio per - le posizioni no-vax e antiscientifiche.
Quando Nadler, simbolo della vecchia guardia democratica, ha annunciato a settembre che non si sarebbe ricandidato nel 12esimo distretto congressuale di New York dopo oltre trent'anni di mandato, lo ha fatto per avallare le diffuse richieste di accogliere volti più nuovi e giovani, riporta il New York Times. Schlossberg, relativamente nuovo in politica, sta iniziando la sua campagna elettorale nel contesto della rapida ascesa di Zohran Mamdani, il trentaquattrenne socialista e musulmano diventato sindaco di New York capitalizzando il sostegno di un'ampia coalizione che spazia tra età, etnie e quartieri.
Sebbene entrambi siano giovani millennial, Schlossberg non ha la stessa immagine da outsider di Mamdani, cresciuto nei Socialisti Democratici d'America e vissuto in Uganda e Sudafrica. La madre di Schlossberg, Caroline Kennedy, è stata ambasciatrice in Australia sotto il presidente Biden e sia lei che Schlossberg hanno parlato alla Convention Nazionale Democratica nell'estate del 2024. Ma Schlossberg condivide una caratteristica particolare con Mamdani: la sua competenza sui social. Ha più di 830.000 follower su TikTok, dove ha attaccato i Repubblicani per lo shutdown. Su X ha circa 172.000 follower e ha condiviso le sue riflessioni sulla riorganizzazione dei distretti elettorali.