Aereo cargo militare turco cade al confine con la Georgia, venti militari dispersi

AGI - È di 20 militari dispersi ma è inevitabilmente destinato a peggiorare il bilancio della caduta dell'aereo cargo militare turco C-130, precipitato in prossimità del confine tra la Turchia e la Georgia. A renderlo noto è l'esercito di Ankara che non ha fornito delucidazioni sulla causa dell'incidente.
Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha espresso "profondo dolore" e "cordoglio" alle "famiglie dei martiri".
Unità dell'esercito sono in volo verso il luogo della tragedia per operazioni di recupero e di soccorso di eventuali superstiti. L'esercito georgiano è stato mobilitato.
L'aereo era decollato da una base militare in Azerbaigian ed era atteso in Turchia. Erdogan ha ricevuto anche la telefonata di cordoglio del presidente azero Ilham Aliyev.
Tajani, solidarietà al popolo turco
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso solidarietà alla Turchia per la tragedia del velivolo precipitato con a bordo 20 militari delle forze di Ankara. "Apprendo con dolore dello schianto di un aereo cargo militare turco C130 in territorio georgiano mentre era in rotta dall'Azerbaigian alla Turchia", scrive Tajani su X, "esprimo la mia solidarietà al popolo turco, alle autorità, alle forze armate, a tutti i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Condoglianze ai familiari delle vittime".