Russia bombarda base F-16 ucraini per rappresaglia

AGI - Massiccio attacco delle Forze aerospaziali russe contro l'aeroporto di Starokostiantyniv nella regione di Khmelnytsky, dove sono gli F-16 ucraini. L'azione è stata condotta con missili ipersonici Kinzhal ed è stato colpito anche il principale centro di intelligence elettronica della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina nella città di Brovary nella regione di Kiev.
Mosca fa sapere di aver lanciato un attacco di rappresaglia "in risposta alla provocazione del 9-10 novembre" di Kiev, che prevedeva il dirottamento pianificato di un caccia Mig-31.
Tentativo di dirottamento Mig-31 sventato dall'Fsb
Secondo le agenzie di intelligence russe, i piani di Kiev di dirottare un aereo Mig-31 e abbatterlo sul territorio della Nato potrebbero avere conseguenze imprevedibili nell'attuale situazione. Il Servizio di Sicurezza Federale russo (Fsb) ha comunicato che funzionari dei servizi segreti militari ucraini hanno cercato di reclutare piloti russi, promettendo loro un pagamento di 3 milioni di dollari: "Il Servizio speciale aveva pianificato di inviare successivamente l'aereo con un missile Kinzhal nel sito che ospita la più grande base aerea della Nato nell'Europa sudorientale, situata a Costanza, in Romania, dove avrebbe potuto essere abbattuto dalle Forze di difesa aerea", si legge nella dichiarazione. "Le misure adottate hanno sventato i piani dei servizi segreti ucraini e britannici di organizzare questa provocazione su larga scala", ha affermato l'Fsb.
Prosegue l'avanzata russa a Kupyansk
Prosegue intanto l'avanzata russa in territorio ucraino. I combattenti russi del gruppo 'Zapad' hanno preso il controllo della parte orientale di Kupyansk, ha riferito il ministero della Difesa. "Nell'area di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, le unità d'assalto hanno continuato a distruggere il gruppo nemico accerchiato. La parte orientale della città è stata completamente liberata", si legge nel comunicato di Mosca, rilanciato da Ria Novosti.
Importanza strategica dell'oblast sul fiume Oskol
Kupyansk è una città chiave per la difesa delle Forze armate ucraine nella parte orientale dell'oblast di Kharkiv. Si trova sul fiume Oskol, che la divide in due parti. Funge da linea difensiva naturale e da barriera naturale lungo la quale corre la linea del fronte. L'eventuale cattura della città da parte dei russi consentirà loro di attraversare il fiume e avanzare ulteriormente verso ovest nella regione.
Penetrati a Pokrovsk 300 soldati russi
Le Forze armate russe negli ultimi giorni, hanno intensificato gli sforzi per penetrare a Pokrovsk con mezzi leggeri e passando dalle zone periferiche meridionali. Come riporta Ukrinform citando fonti del 7.mo Corpo d'assalto aviotrasportato delle Forze armate ucraine, attualmente in città sono penetrati "oltre 300 soldati invasori". Come spiega l'esercito, i russi "hanno sfruttato le condizioni meteorologiche avverse, in particolare la fitta nebbia".
"Il maltempo", spiega l'esercito di Kiev, "riduce le capacità di ricognizione aerea delle Forze di difesa e la possibilità di colpire in aree aperte".