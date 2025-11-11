Sulla nave di One Piece o ai balli di Bridgerton: Netflix apre i primi parchi a tema

AGI - Vivere la vita di un pirata in un gioco immersivo ispirato al manga "One Piece" o partecipare a un carnevale organizzato da Mercoledì Addams: ecco cosa offre Netflix nei suoi primi parchi a tema negli Stati Uniti.
Per la sua prima "Netflix House", che aprirà mercoledì, il colosso americano dello streaming ha scelto uno dei centri commerciali più grandi del Paese, a King of Prussia, un sobborgo di Philadelphia, prima di Dallas l'11 dicembre, e di Las Vegas nel 2027.
L'ingresso allo spazio di quasi 10.000 metri quadrati, decorato con temi ispirati alle produzioni più popolari della piattaforma ("Bridgerton", "Stranger Things", "Squid Game", "K-Pop Demon Hunters", ecc.), è gratuito. Le attività, che includono anche un campo da minigolf, un cinema, un ristorante e un negozio di souvenir, sono disponibili a pagamento.