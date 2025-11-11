Il fondatore di Alibaba compra casa a Londra: era l'ambasciata italiana

AGI - La famiglia di Jack Ma, il fondatore di Alibaba, ha ampliato il proprio portafoglio immobiliare con l'acquisto di una villa a Londra che in passato era sede dell'ambasciata italiana: un investimento da 19,5 milioni di sterline. In realtà l'acquisto è stato formalizzato da Cathy Ying Zhang, la moglie del miliardario. Lo rivela il Financial Times.
La casa a schiera, classificata come edificio di interesse storico culturale di grado II, costruita all'inizio del Novecento, si trova a Belgravia - precisamente Lygon Place, una strada privata a pochi passi da Eaton Square - ed è stata utilizzata come ambasciata italiana negli anni '20 e ha anche funzionato come ufficio dell'addetto alla difesa italiano. Con una superficie di 737 metri quadrati, è stata successivamente trasformata in una residenza e dispone di un cinema, un ascensore e sei camere da letto. Il prezzo di acquisto la rende la 34esima vendita più costosa dello scorso anno a Londra.
La villa è finita sulle prime pagine dei giornali lo scorso anno quando è stata messa in vendita e poi di nuovo quando è stata venduta, suscitando una serie di speculazioni sull'identità dell'acquirente. Uno degli agenti immobiliari, Beauchamp Estates, ha dichiarato lo scorso anno, che l'acquirente era stato attratto dalla "posizione prestigiosa" e dall'"alto livello di sicurezza" della casa, ma senza rivelare il suo nome.
Gli altri acquisti in giro per il mondo
Lo scorso anno Zhang ha pagato circa 45 milioni di dollari singaporiani per tre negozi adiacenti a Singapore e nel 2015 ha anche acquistato una lussuosa casa sul Victoria Peak di Hong Kong attraverso una catena di società delle Isole Vergini Britanniche, che un tempo era di proprietà del governo belga e fungeva da residenza del console. Nel 2015, avrebbe poi sborsato 23 milioni di dollari per una proprietà di 28.100 acri nelle Adirondacks di New York, che comprendeva torrenti ricchi di trote, una scuderia e un'azienda produttrice di sciroppo d'acero.
