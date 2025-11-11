La Cina ordina la rimozione di due app di incontri gay

AGI - Le autorità cinesi hanno ordinato la rimozione di due popolari app di incontri gay dagli app store del Paese, ha confermato Apple. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è legale in Cina, dove gli attivisti affermano che gli sforzi per reprimere le piattaforme Lgbtq+ sono aumentati negli ultimi anni, in particolare sotto la presidenza di Xi Jinping.
Nel fine settimana, gli utenti dei social media cinesi hanno segnalato che le versioni complete delle app Blued e Finka, che condividono lo stesso proprietario con sede a Hong Kong, erano scomparse dagli app store di Apple e Android.
"Su indicazione della Cyberspace Administration of China (Cac), abbiamo rimosso queste app dagli store in Cina", ha dichiarato un portavoce di Apple. La Cac è l'autorità di regolamentazione di internet del governo cinese e il suo principale censore. "Rispettiamo la legge nei Paesi in cui operiamo", ha aggiunto il portavoce di Apple.
A questa mattina, una versione express di Blued era ancora disponibile per il download sull'App Store di Apple in Cina. Anche una versione internazionale di Blued, chiamata HeeSay, è disponibile per il download al di fuori della Cina. HeeSay afferma di avere 54 milioni di utenti Lgbtq+ in tutto il mondo, secondo la descrizione dell'app sull'App Store. La popolare app di incontri gay Grindr è stata rimossa dagli app store cinesi nel 2022 nell'ambito di una stretta in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino. A quel tempo, Blued era rimasta disponibile per il download.
