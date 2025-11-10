Usa, media: "Senato vicino a un accordo per porre fine allo shutdown"

AGI - Gli Stati Uniti potrebbero essere vicini a un accordo per porre fine allo shutdown. Lo riferiscono diverse fonti ad Axios secondo cui un gruppo di senatori democratici ha dichiarato di essere pronto a presentare un pacchetto di proposte di legge che potrebbero porre fine al blocco delle attività amministrative. Almeno 10 senatori democratici potrebbero sostenere una mozione procedurale per presentare un pacchetto di proposte di legge sulla spesa e una misura di finanziamento a breve termine fino alla fine di gennaio, riferisce il sito. L'accordo includerebbe un voto a dicembre su una proposta democratica per estendere i crediti d'imposta dell'Aca per un anno, secondo diverse fonti. Ci vorrebbero 60 voti per approvarlo e potrebbe anche includere una sorta di clausola per aiutare i dipendenti federali licenziati durante lo shutdown.
Da settimane, la pressione sui legislatori è aumentata affinché raggiungano un accordo su una via d'uscita dalla crisi, una pressione che oggi sembra aver prodotto qualche primo progresso. Un accordo "si sta avvicinando", ha dichiarato alla stampa americana il leader della maggioranza al Senato John Thune. "Dopo 40 giorni di stallo, il Senato sta mostrando concreti segnali di progresso", ha spiegato anche il rappresentante democratico Henry Cuellar su X, riferendosi a un "gruppo di senatori di entrambi i partiti" che avrebbe accettato di finanziare il governo "fino a gennaio". "Questo è il passo più significativo verso un compromesso da settimane", ha aggiunto. Il Senato potrebbe votare già in serata. Ma l'approvazione, non garantisce la fine dell'impasse di bilancio, poiché il disegno di legge dovrebbe poi passare alla Camera dei Rappresentanti, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. L'impasse di bilancio sta anche compromettendo il programma federale di assistenza alimentare che sostiene 42 milioni di americani, uno su otto, ogni mese. Il mancato pagamento dovuto alla chiusura è oggetto di un ricorso legale, ma nel frattempo migliaia di beneficiari sono rimasti nel limbo.