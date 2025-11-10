Usa, raggiunto l'accordo per la fine dello shutdown

AGI - Dopo un periodo di stallo senza precedenti, protrattosi per quaranta giorni e paralizzando numerosi servizi pubblici, i senatori statunitensi hanno raggiunto un accordo provvisorio volto a porre fine allo shutdown del governo federale. Secondo quanto riportato da CNN e Fox News, i legislatori repubblicani, vicini al Presidente Donald Trump, e i democratici dell'opposizione hanno convenuto di finanziare l'amministrazione federale fino a gennaio, superando così le dispute sorte in merito ai sussidi sanitari, ai benefici alimentari e al licenziamento dei dipendenti federali.
La misura legislativa ha rapidamente superato un voto procedurale al Senato, ottenendo un apparente sostegno sufficiente da parte dei democratici. Qualora anche la Camera dei Rappresentanti approvasse il disegno di legge, il testo verrebbe sottoposto all'approvazione del Presidente, un iter che potrebbe richiedere diversi giorni. Questa svolta alimenta la speranza di un rapido ritorno alla normalità, dopo che centinaia di migliaia di dipendenti federali sono stati licenziati o hanno prestato servizio senza retribuzione a partire dal 1 ottobre.
Il programma di assistenza alimentare sarà rifinanziato
"Sembra che siamo vicini alla fine dello shutdown", ha dichiarato Trump ai giornalisti al suo arrivo alla Casa Bianca, reduce da un fine settimana trascorso nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Stando a quanto riferito dai legislatori, l'accordo mira a finanziare il programma di assistenza alimentare destinato a 42 milioni di americani (un individuo su otto), attualmente sospeso. L'intesa prevede inoltre l'annullamento del licenziamento di migliaia di dipendenti federali avvenuto il mese scorso e la messa ai voti dell'estensione degli aiuti sanitari, in scadenza alla fine dell'anno. La proposta "proteggerà i funzionari federali da licenziamenti illeciti, reintegrerà coloro che sono stati licenziati ingiustamente durante lo shutdown e garantirà che i dipendenti federali ricevano la retribuzione arretrata", ha dichiarato il senatore democratico Tim Kaine in una nota.
L'impatto dello shutdown sul traffico aereo
Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha espresso rammarico per il fatto che l'estensione dei benefici sanitari sia soggetta a un voto e non a una vera e propria adozione. "Questa lotta è in corso e deve continuare", ha dichiarato alla Camera Alta. A causa dell'impatto dello shutdown governativo sul controllo del traffico aereo, più di 2.700 voli negli Stati Uniti sono stati cancellati e 10.000 hanno subito ritardi nella giornata di domenica, secondo quanto riporta il sito web FlightAware. Tra gli aeroporti maggiormente colpiti si annoverano Newark e LaGuardia a New York, O'Hare a Chicago e Hartsfield-Jackson ad Atlanta.
Gli avvertimenti della Federal Aviation
Già da venerdì, la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorità di regolamentazione del trasporto aereo statunitense, aveva sollecitato le compagnie aeree a ridurre gradualmente i voli al fine di alleviare la pressione sui controllori del traffico aereo, i quali operano senza retribuzione. Il segretario ai trasporti Sean Duffy ha avvertito domenica che un prolungamento dello shutdown governativo aggraverebbe ulteriormente la situazione, in concomitanza con l'avvicinarsi del Giorno del Ringraziamento, previsto per la fine del mese. Tale fine settimana segna inoltre l'inizio della stagione dello shopping natalizio, su cui molti rivenditori ripongono grandi aspettative. Il ritorno alla normale operatività del traffico aereo potrebbe richiedere diversi giorni dopo la fine dello shutdown, poiché la riattivazione dei finanziamenti federali, inclusi i salari, necessita di tempo. Trump ha indicato l'impasse del bilancio, causata dai dissidi tra repubblicani e democratici al Congresso, come una delle ragioni alla base della serie di sconfitte elettorali subite dal suo partito il 4 novembre.