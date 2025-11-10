Trump minaccia una causa da un miliardo di dollari alla Bbc 
Trump minaccia una causa da un miliardo di dollari alla Bbc

Il team legale del presidente degli Stati Uniti ha fissato una scadenza all'emittente televisiva per adeguarsi alle richieste, altrimenti sarà avviata un’azione legale per risarcimento
Bbc (Carl Court/AFP)
AGI - Donald Trump ha "avvisato" la Bbc che intende fare causa per 1 miliardo di dollari (760 milioni di sterline) dopo che il suo discorso è stato manomesso e trasmesso su Panorama.

Secondo quanto riporta il Daily Mail nella lettera il presidente americano avrebbe fissato una scadenza alle 17:00, le 23 italiane, di oggi per "conformarsi" alle sue richieste.

Nella lettera inviata alla Broadcasting House dal suo team legale si legge: "Il presidente Trump non avrà altra alternativa che far valere i suoi diritti legali ed equi, tutti espressamente riservati e non rinunciabili, anche avviando un'azione legale per un risarcimento danni non inferiore a un miliardo di dollari".

