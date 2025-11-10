Trump minaccia una causa da un miliardo di dollari alla Bbc 

ADV
AGI - Donald Trump ha "avvisato" la Bbc che intende fare causa per 1 miliardo di dollari (760 milioni di sterline) dopo che il suo discorso è stato manomesso e trasmesso su Panorama.
Secondo quanto riporta il Daily Mail nella lettera il presidente americano avrebbe fissato una scadenza alle 17:00, le 23 italiane, di oggi per "conformarsi" alle sue richieste.
Nella lettera inviata alla Broadcasting House dal suo team legale si legge: "Il presidente Trump non avrà altra alternativa che far valere i suoi diritti legali ed equi, tutti espressamente riservati e non rinunciabili, anche avviando un'azione legale per un risarcimento danni non inferiore a un miliardo di dollari".
