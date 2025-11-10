Allenarsi a costo zero nel cuore di New York

AGI - La Grande Mela è una città molto cara, e questa non è una novità, ma tra le cose che si possono fare senza pagare neanche un dollaro c’è l’attività sportiva.
In tutta New York ci sono 800 “athletic fields”, cioè impianti per attività multiple, dal calcio al baseball, più 550 campi da tennis all’aperto e 557 cambi da basket. E il novanta per cento degli impianti è tenuto in ottime condizioni. I campi da basket, per esempio, sono spesso dotati di canestri con retine. Quelli del calcio sono in erba con porte di tutte le dimensioni.
Decine di migliaia di persone ogni giorno invadono gli impianti per fare sport. A Central Park, per esempio, si organizzano partite di calcio giovanili a livello scolastico, con arbitro e pubblico, come se fosse un campionato di un’organizzazione privata. Solo che si fa in un campo all’aperto, senza prenotare, puntando sul fatto che essendoci anche cinque, sei campi uno accanto all’altro, si trova sempre uno spazio libero. A Central Park, per esempio, durante la settimana sono molti i bambini che si allenano alle scuole calcio, che utilizzano le distese di prato, aggiungendo piccole porte per l’addestramento. Molti giocano a una variante del football americano, utilizzando un frisbee, invece del pallone ovale. Il concetto dello sport come mezzo pubblico non è solo newyorkese, ma americano.
Per cui siete avvertiti: se passate dagli Stati Uniti e volete fare sport, sappiate che potrete farlo nei migliori impianti. E se chiedete quanto si paghi all’ora, vi guarderanno in modo strano.