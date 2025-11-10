Accolta la richiesta di scarcerazione per Sarkozy, andrà in libertà vigilata

AGI - Nicolas Sarkozy sarà rilasciato oggi e posto in libertà vigilata. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi che ha accolto la richiesta di scarcerazione dell'ex presidente francese detenuto nel carcere di La Santè dal 21 ottobre. L'ex presidente sarà posto sotto sorveglianza giudiziaria.
Divieto di contatti con ministro Giustizia
La Corte d'appello di Parigi ha vietato a Nicolas Sarkozy di contattare il Ministro della Giustizia. Nella sua sentenza, il tribunale ha vietato all'ex presidente, la cui scarcerazione è prevista per oggi, di contattare il Ministro della Giustizia, Gerald Darmanin. Quest'ultimo gli aveva fatto visita in carcere il 29 ottobre.