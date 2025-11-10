Esplosione al Forte Rosso: allerta massima a Nuova Delhi
Esplosione al Forte Rosso: allerta massima a Nuova Delhi

La natura dell'esplosione non è ancora nota, finora il bilancio conta 8 morti e diversi feriti
AGI - È di almeno 8 morti e 12 feriti il bilancio della potente esplosione verificatasi al centro di New Delhi, vicino al Forte Rosso. Lo riportano i media locali riferendo che l'allerta è nella capitale indiana è stata innalzata al "massimo livello".

Le immagini trasmesse dal canale televisivo Ndtv mostrano una grande colonna di fuoco accanto a diversi veicoli parzialmente bruciati e una massiccia presenza della polizia e di mezzi di primo soccorso e d'emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere è stata un'auto fuori dalla stazione della metropolitana di Lal Quila. La natura della deflagrazione non è ancora nota.

