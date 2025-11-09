Lo shutdown ritarda la consegna di armi Usa a Kiev per oltre 5 miliardi di dollari

AGI - L'esportazione di armi Usa per un valore di oltre 5 miliardi di dollari verso Ucraina e altri alleati Nato è stata ritardata a causa dello shutdown. È una stima del dipartimento di Stato, rilanciata da Axios che cita un alto funzionario secondo il quale il congelamento delle attività federali "sta effettivamente danneggiando sia i nostri alleati e partner che l'industria statunitense, che non riescono a fornire molte di queste capacità critiche all'estero.
Le conseguenze si stanno sentendo nella consegna di armi, tra cui missili Amraam, sistemi di combattimento Aegis e Himars, ad alleati come Danimarca, Croazia e Polonia. La destinazione finale delle esportazioni non è chiara, ma le armi vendute agli alleati Nato vengono spesso trasferite all'Ucraina.
Come ricorda Axios, le transazioni in sospeso a causa dello shutdown includono sia la vendita di armi direttamente dagli Usa agli alleati Nato, sia la concessione di licenze per l'esportazione di armi ad aziende private americane del settore della difesa.
Il processo, che normalmente è semplice, è bloccato dalla mancanza di personale. Dal dipartimento di Stato, il portavoce Tommy Pigot ha puntato il dito contro i Democratici che, con lo scontro contro i Repubblicani al Congresso per il bilancio, "stanno bloccando le vendite di armi critiche, anche ai nostri alleati della Nato, il che danneggia la base industriale statunitense e mette a rischio la nostra sicurezza e quella dei nostri partner".