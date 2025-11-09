Russia dopo accuse Usa: "Pronti a riprendere i test nucleari"

AGI - I venti nucleari tornano a soffiare. Metaforicamente, per fortuna. Almeno per ora. Dopo le accuse dell'amministrazione Trump, che ha annunciato la possibilità di riprendere i test nucleari in quanto, a sua detta, Russia e Cina li stanno proseguendo. Alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Russia e Cina non stanno effettuando test nucleari né il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato alcun ordine in questo senso ma se un altro Paese ricomincerà a collaudare armi atomiche anche Mosca farà lo stesso.
Oggi il ministro degli Esteri Sergej Lavrov aveva parlato dell'offerta russa agli Usa di prorogare per un anno i termini dell'accordo New Start sulla non proliferazione nucleare, in scadenza a febbraio, spiegando che dagli Stati Uniti finora non è arrivata "nessuna risposta sostanziale".
La condizione di reciprocità per il New Start
"L'unica cosa richiesta è la reciprocità da parte degli Stati Uniti: aderiremo alle restrizioni volontarie solo se e finché anche l'altra parte le rispetterà - ha sottolineato Lavrov - naturalmente, se gli americani hanno domande, possono sempre rivolgerle a noi. Finora, non c'è stata alcuna risposta sostanziale da Washington".
Speranza diplomatica per la comunità internazionale
"Come ci è stato comunicato attraverso i canali diplomatici, 'la questione è in fase di valutazione'. Non stiamo cercando di convincere nessuno - ha proseguito Lavrov - crediamo che la nostra mossa sia nell'interesse di entrambe le parti e dell'intera comunità internazionale. Siamo preparati a qualsiasi sviluppo. Tuttavia, speriamo che l'esito sia positivo".