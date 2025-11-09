Allarme nelle Filippine, in arrivo super tifone Fung-wong

AGI - Massimo allarme nelle Filippine per l'arrivo del ciclone tropicale Fung-wong, noto localmente come Uwan. Oltre 100.000 residenti delle regioni orientali e settentrionali delle Filippine sono stati evacuati in vista dell'arrivo del Super Tifone che si è intensificato con venti sostenuti fino a 185 chilometri orari e raffiche di vento a 230 km orari.
L'agenzia meteorologica nazionale (PAGASA) ha attivato il livello di allerta 5, il più alto, nel sud-est di Luzon e nel nord delle Filippine, comprese le province di Catanduanes e le aree costiere di Camarines Norte e Camarines Sur. Nel frattempo, l'area metropolitana di Manila e le regioni circostanti sono sottoposte a un'allerta di livello 3.
Il super tifone si sposta verso nord-ovest
Il super tifone Uwan è un ciclone tropicale che si sta spostando verso nord-ovest e potrebbe toccare terra nella notte nella provincia di Aurora, nella zona centrale di Luzon, secondo le previsioni meteorologiche. Parti delle isole Visayas orientali hanno già subito interruzioni di corrente questa mattina, mentre le autorità locali continuavano le operazioni di evacuazione preventiva.
Cancellati 300 voli nazionali
Le immagini diffuse dalla Guardia Costiera filippina a Camarines Sur mostrano famiglie con borse ed effetti personali mentre vengono trasferite dalle navi passeggeri ai camion in attesa di essere trasportate in rifugi temporanei. Oltre 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati a causa dell'avvicinarsi del ciclone, ha riferito l'Autorità per l'Aviazione Civile del Paese. Fung-wong è il secondo grande tifone ad aver colpito le Filippine questo mese, dopo il tifone Kalmaegi, che ha causato quasi 200 morti.