Usa: cancellati 1.700 voli in 24 ore per lo shutdown

Circa 32 torri di controllo colpite da carenza di personale, una situazione che si aggraverà nel fine settimana se il Senato non riuscirà a porre fine alla chiusura del governo più lunga nella storia del Paese. Le città più colpite: Phoenix, Atlanta, Chicago, New York, San Francisco e Washington
AGI - Durante il primo giorno di riduzione del 4% dell'attività in 40 aeroporti degli Stati Uniti, sono stati segnalati oltre 1.700 voli cancellati a livello nazionale e circa 32 torri di controllo colpite da carenza di personale, una situazione che si aggraverà nel fine settimana se il Senato non riuscirà a porre fine alla chiusura del governo più lunga nella storia del Paese.

Secondo il centro dati aeronautico Cirium, venerdì sono stati cancellati 1.723 voli a livello nazionale, ovvero il 2,1% dei 57.672 previsti in 40 aeroporti del Paese.

Le compagnie aeree United con 549 voli, Delta con circa 513 e American con 429 sono state quelle che hanno registrato il maggior numero di cancellazioni durante la giornata, secondo il portale, la maggior parte delle quali erano voli nazionali.

Altre otto compagnie aeree hanno registrato cancellazioni e le autorità aeronautiche hanno segnalato ritardi medi di quattro-cinque ore durante la notte a livello nazionale.

Gli aeroporti di Phoenix, Atlanta, Chicago, New York, San Francisco e Washington sono stati i più colpiti in termini di cancellazioni, secondo i rapporti del radar FlightAware.

Inoltre, il Dipartimento dei Trasporti ha segnalato che 32 torri di controllo in più di 10 città principali in tutto il paese hanno riportato una significativa carenza di personale e in otto di esse il personale ha dovuto gestire voli sovraccarichi e richiedere fermate a terra delle partenze per coprire la domanda di atterraggi.

Il problema dei trasporti aerei ha iniziato ad aggravarsi venerdì, durante il 37esimo giorno della chiusura più lunga della storia degli Stati Uniti, e potrebbe complicarsi nel fine settimana, quando circa 800 voli sono stati cancellati e altri 1.000 potrebbero essere rinviati nel corso della giornata. Il Senato è convocato per sabato.

Tuttavia, i repubblicani hanno anticipato che non sosterranno le alternative proposte dai democratici per riaprire l'amministrazione e, in assenza di consenso, un possibile voto potrebbe fallire.

