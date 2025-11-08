Papa Leone sarà ad Assisi per la conclusione dell'Assemblea della Cei

AGI - Sarà Papa Leone XIV a concludere la 81esima Assemblea generale della Cei, in programma ad Assisi dal 17 al 20 novembre. Lo rende noto la stessa Conferenza episcopale italiana. L'Assemblea si aprirà il 17 novembre, con l'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, e avrà al centro delle riflessioni le linee di indirizzo e le decisioni a conclusione del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia.
Dopo l'approvazione del Documento di sintesi da parte della terza Assemblea sinodale, infatti, l'Assemblea generale è chiamata a confrontarsi su priorità, delibere e note elaborate a partire dal testo votato. Dalle istanze emerse verranno delineate le prospettive pastorali per i prossimi anni, da discutere nella prossima Assemblea generale di maggio 2026.
Martedì 18, dopo il saluto di monsignor Thibault Verny, Presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, i lavori continueranno nei Gruppi di studio. All'ordine del giorno anche l'approvazione del documento "L'insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo" e la presentazione dei documenti "Educare alla pace".
Nel corso dell'Assemblea, sono in calendario due momenti particolarmente significativi: la celebrazione dei Vespri e la preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi presieduta da monsignor Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Vescovo delegato per il Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Conferenza Episcopale Umbra, prevista per martedì 18, alle 19:15, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli; la celebrazione dei Vespri e la preghiera per la pace con un appello presieduta dal cardinale Zuppi, mercoledì 19, alle 19, nella Basilica Inferiore. Alle ore 17:30 di mercoledì 19, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, il cardinale presidente incontrerà i giornalisti.