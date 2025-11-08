Italiano muore precipitando con un velivolo da turismo in Groenlandia
L’incidente il 25 ottobre scorso. Il relitto è stato individuato ieri dalle autorità locali
AGI - Un italiano è morto in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, il 25 ottobre mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. Lo rende noto la Farnesina, precisando che, allertata dalle autorità locali, l'ambasciata d'Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il console onorario. Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L'ambasciata d'Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima.