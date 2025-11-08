Massicci attacchi russi a infrastrutture energetiche

AGI - Un massiccio attacco russo ha colpito le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, provocando interruzioni di corrente in diverse regioni. Lo riporta il ministro dell'Energia di Kiev.
"Il nemico sta nuovamente attaccando in modo massiccio le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Per questo motivo, in diverse regioni del Paese sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza", ha dichiarato il ministro, Svitlana Grynchuk, che ha aggiunto: "Le interruzioni di corrente saranno revocate dopo che la situazione del sistema energetico si sara' stabilizzata".
Negli ultimi mesi Mosca ha intensificato i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, danneggiando gli impianti di gas naturale che producono il principale combustibile per il riscaldamento nel Paese.
Gli esperti hanno affermato che l'Ucraina rischia interruzioni del riscaldamento prima dei mesi invernali. "Nonostante i piani del nemico, l'Ucraina avrà luce e riscaldamento quest'inverno", ha garantito Grynchuk.
Durante i quasi quattro anni di invasione, la Russia ha preso di mira la rete elettrica e di riscaldamento dell'Ucraina, distruggendo gran parte delle infrastrutture civili fondamentali.
In particolare, gli attacchi russi condotti con droni hanno colpito anche le infrastrutture energetiche della città meridionale di Odessa: "Ci sono stati danni a un impianto dell'infrastruttura energetica", ha affermato su Telegram il governatore della regione Oleg Kiper, senza segnalare morti o feriti.
Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato gli attacchi ai depositi e alle raffinerie di petrolio russi, nel tentativo di interrompere le esportazioni energetiche vitali per Mosca e provocare una carenza di carburante in tutto il Paese. (AGI)Dan