"L'Ungheria non ha il mare". Trump elogia Orban e valuta di eliminare le sanzioni sul petrolio russo

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il premier ungherese Viktor Orban in modo caloroso e definendolo "un grande leader, rispettato da tutti". "Sull'immigrazione l'Europa ha fatto errori enormi, lui non li ha fatti. Piace a qualcuno, a me piace e lo rispetto, ed è così che l'Ungheria viene guidata, è guidata correttamente, ed è per questo che avrà molto successo alle prossime elezioni".
"In 10 mesi Trump ha riparato i danni prodotti dalla precedente amministrazione, anche per quanto riguarda i rapporti bilaterali", ha replicato il premier ungherese.
Trump valuta esenzione sanzioni per Ungheria
Rispondendo a una domanda sugli acquisti di gas russo da parte di Budapest, Trump ha detto che "l'Ungheria è un bel Paese ma non ha il mare. Stiamo valutando la possibilità - ha aggiunto - di dare un'esenzione all'Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo. Senza il mare non hanno altre possibilità".
Per Orban "è vitale" discutere sulle forniture di petrolio e gas dalla Russia all'Ungheria. "Una delle questioni di oggi sarà spiegare chiaramente quali sarebbero le conseguenze per il popolo ungherese e per l'economia ungherese se non avremo più petrolio e gas dalla Russia. Non è una questione ideologica o politica. E' una realtà e quindi negozieremo su questo punto".
Orban, "l'Ucraina vincerebbe la guerra solo per miracolo"
"L'Ucraina potrebbe vincere la guerra solo "per miracolo", ha poi affermato Orban rispondendo a una domanda del Presidente Usa. In una conferenza stampa, i due leader hanno avuto uno scambio di battute sul conflitto russo-ucraino e Trump ha chiesto direttamente a Orban: "Quindi, tu ritieni che l'Ucraina non possa vincere la guerra?" E Orban ha risposto: "Beh, i miracoli possono accadere". Trump ha poi ribadito che con lui la guerra tra Russia e Ucraina "non ci sarebbe mai stata. E' stupido che sia successo - ha aggiunto - ma è successo. Io ho ereditato la guerra e penso che la faremo finire in un futuro non troppo distante".
Budapest come sede per incontrare Putin
Trump ha ribadito la scelta di Budapest come posto dove incontrare il presidente russo Vladimir Putin ("c'è sempre la possibilità di incontrarlo") per discutere della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. "Mi piacerebbe tenere l'incontro in Ungheria, a Budapest - ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti - se dovessimo farlo, mi piacerebbe farlo a Budapest".