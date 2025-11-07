Fermati 11 Pro-Pal prima di Aston Villa-Maccabi

AGI - Undici manifestanti Pro Pal sono stati fermati nelle proteste di ieri sera a Birmingham in occasione della partita tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv di Europa League, per la quale erano stati schierati 700 poliziiotti. Centinaia di attivisti con bandiere palestinesi e striscioni che chiedevano la fine delle violenze a Gaza si sono radunati nei pressi del Villa Park per contestare la presenza della squadra israeliana.
Cinque persone sono state fermate per turbativa dell'ordine pubblico con l'aggravante della discriminazione razziale. Un 21enne è finito in manette per aver tentato di lanciare fumogeni in campo, un suo coetaneo per il rifiuto di togliersi il passamontagna e un 17enne per essersi opposto a un ordine di sgombero.
Ci sono stati anche tafferugli intorno alle 20 tra alcuni manifestanti che circondavano lo stadio e i tifosi che volevano entrare.
Anche un gruppetto di attivisti israeliani ha marciato verso lo stadio per contestare il divieto di trasferta per i tifosi del Maccabi che ha portato alla rinuncia del club ad acquistare i biglietti anche dopo la parziale marcia indietro imposta dal governo britannico. Cinque camioncini con cartelloni pubblicitari a Led hanno affiancato la protesta con scritte come "Mettete al bando l'odio, non i tifosi". L'Aston Villa ha poi battuto il Maccabi per 2-0 con le reti di Maatsen al 46mo e di Malen su rigore al 59mo.