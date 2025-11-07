In Norvegia il postino potrebbe suonare solo una volta a settimana

AGI - I norvegesi, che hanno adottato rapidamente soluzioni online e digitali, potrebbero vedere la posta consegnata solo una volta a settimana, è una delle ipotesi al vaglio del governo. Il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni Jon-Ivar Nygard ha proposto di ridurre la frequenza delle consegne postali da venerdì a giorni alterni a una volta a settimana. "Riceviamo sempre meno lettere per posta e vengono distribuiti sempre meno giornali", ha detto.
Se il Parlamento approvasse la sua proposta, la posta verrebbe distribuita una volta a settimana e i giornali "almeno" tre volte a settimana. Chi desidera consegne postali più frequenti potrebbe richiederlo.
Crollo delle lettere e risparmi per lo Stato
La misura farebbe risparmiare allo Stato più di un miliardo di corone (quasi 100 milioni di euro) all'anno, ha affermato il governo laburista. Il volume delle lettere consegnate è diminuito di oltre l'80% dall'inizio del millennio, ha dichiarato il servizio postale norvegese Posten Bring nel 2023. Lo scorso anno è diminuito di un ulteriore 11,4%.