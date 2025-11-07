Gaza, Israele ordine la distruzione di tutti i tunnel di Hamas

AGI - ll ministro israeliano della Difesa Katz ha ordinato all'esercito (Idf) di distruggere "tutti i tunnel del terrore" a Gaza. "Se non ci sono tunnel, non c'è Hamas", ha scritto lo stesso Katz su X.
Trump: "Molto presto una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza"
Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che una forza di stabilizzazione internazionale sarà dispiegata "molto presto" a Gaza, il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite volta a sostenere il piano di pace del presidente americano. "Molto presto, accadrà molto presto. E a Gaza sta andando bene", ha assicurato Trump rispondendo alla domanda di un giornalista sull'annunciato dispiegamento di una forza di stabilizzazione nel territorio palestinese, che continua ad affrontare una precaria situazione umanitaria a quasi un mese dall'entrata in vigore della tregua tra Israele e Hamas.
L'Onu: detonazioni di edifici in diverse aree di Gaza
Le Nazioni Unite hanno dichiarato che a Gaza continuano ogni giorno "detonazioni di edifici residenziali in diverse aree dove l'esercito israeliano è ancora dispiegato, in particolare a est di Khan Younis, a est di Gaza e a Rafah". "Vengono inoltre riportati - ha aggiunto il portavoce, Farhan Haq - continui attacchi militari israeliani nei pressi o a est della cosiddetta 'Linea Gialla', che hanno provocato vittime, soprattutto nella città di Gaza e nei governatorati di Deir al Balah e Khan Younis".