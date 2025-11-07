De Niro incontra Papa Leone XIV in Vaticano [VIDEO]

AGI - "Good morning! È un piacere conoscerla!". Così Papa Leone XIV a Robert De Niro, ricevuto in udienza stamani nella Sala del Tronetto del Palazzo Apostolico vaticano, in mezzo a una fitta agenda del Pontefice. "Anche per me", ha replicato l'attore 82enne, due volte premio Oscar.
Statunitense ma di origini italiane (esattamente molisane) sempre rivendicate con orgoglio, De Niro desiderava concludere il suo tour di 48 ore a Roma con una stretta di mano al Papa suo connazionale. Un Papa che, come raccontano tanti amici di lunga data a Chicago, amava andare al cinema. E così è avvenuto: nella Sala del Tronetto uno scambio di battute in inglese, una foto con i cinque accompagnatori e, infine, il dono di un Rosario a ciascuno dei presenti.