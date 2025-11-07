Abu Mazen: "Hamas deve essere disarmato"

AGI - Vogliamo uno Stato palestinese completamente privo di armi. Non tolleriamo che Hamas non sia disarmato. Siamo pronti a ricevere le loro armi e consegnarle a un garante internazionale. Finora Hamas ha rifiutato ma noi ribadiamo che Hamas deve essere disarmato e non può avere alcun posto nella futura governance palestinese". Lo afferma il Presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), in un'intervista al Tg1.
Per Abbas (Abu Mazen) "la prima fase dell'accordo di pace va ancora completata. Nella seconda fase bisognerà costruire una nuova governance per Gaza. Ci sarà una Commissione presieduta dal Presidente Trump e noi la sosteniamo, ma deve essere affiancata da un Alto Consiglio palestinese tecnocratico. La fase 3 sarà una soluzione politica con il popolo palestinese che convive pacificamente con Israele. Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme est fanno tutti parte di quello che il diritto internazionale e l'Onu definiscono il territorio palestinese. Questo ci legittima automaticamente a partecipare alla gestione".
La comunità cristiana e musulmana in Palestina
Sull'incontro con Papa Leone XIV, Abu Mazen afferma al Tg1: "La comunità cristiana palestinese è una componente imprescindibile del nostro tessuto sociale. Nella Striscia di Gaza sono state bombardate moschee e chiese. Hanno sofferto sia i palestinesi cristiani sia i palestinesi musulmani. Viviamo insieme da secoli e lo faremo ancora".