Gli Usa presentano all’Onu una bozza del piano di pace di Trump per Gaza

Gli Stati Uniti presentano all’Onu una bozza del piano di pace di Trump per Gaza

Washington presenta una bozza di risoluzione Onu a sostegno del piano di Trump, che prevede una forza internazionale a Gaza. Coinvolti Egitto, Qatar, Emirati, Arabia Saudita e Turchia
Gli accordi di pace a Sharm el Sheikh
Afp - Gli accordi di pace a Sharm el Sheikh
AGI - Gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell'Onu volta sul sostegno del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che prevede il dispiegamento di una forza internazionale. Lo ha riferito la missione americana alle Nazioni Unite.

L'ambasciatore americano, Mike Waltz, ha riunito i dieci membri eletti del Consiglio e diversi partner regionali (Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Turchia), ha precisato un portavoce, a riprova del "sostegno regionale" al testo.

