Gli Usa presentano all’Onu una bozza del piano di pace di Trump per Gaza

AGI - Gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell'Onu volta sul sostegno del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che prevede il dispiegamento di una forza internazionale. Lo ha riferito la missione americana alle Nazioni Unite.
L'ambasciatore americano, Mike Waltz, ha riunito i dieci membri eletti del Consiglio e diversi partner regionali (Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Turchia), ha precisato un portavoce, a riprova del "sostegno regionale" al testo.