Nepal, Farnesina in contatto con i 5 dispersi: "Stanno bene"

Nepal, Farnesina in contatto con i 5 alpinisti italiani: "Stanno bene"
AGI - Il Consolato Generale a Calcutta rischierato in Nepal ha ricevuto conferma che l’agenzia di Milano e l’agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu in data 8 novembre. Lo rende noto la Farnesina.
La notizia arriva dopo che, nelle prime ore della mattinata, fonti dell'alpinismo italiano avena comunicato all'AGI che la squadra di soccorso italiana AviaMEA-Evk2CNR era pronta per decollare dall'eliporto di Kathmandu per raggiungere la zona dello Yalung Ri con l'obiettivo di tentare di recuperare i due alpinisti Marco Di Marcello e Markus Kirchler.
La squadra di soccorso italiana è composta da Manuel Munari capo di Avia MEA, istruttore pilota, che dirige l'operazione in contatto con la Farnesina e il Consolato italiano a Kathmandu arrivato ieri sera nella capitale nepalese, unitamente a Michele Cucchi, arrivato dalla Piramide Laboratorio EVK2Cnr all'Everest.