Sepolti con Jim Morrison e Oscar Wilde. La stravagante lotteria di Parigi

AGI - La città di Parigi ha annunciato una lotteria con una sorpresa: invece di un premio in denaro, i partecipanti potranno vincere la possibilità di essere sepolti in uno dei cimiteri più famosi della capitale francese. L'insolito piano mira a restaurare le tombe cadute in rovina, spiega la Cnn, offrendo al contempo ai residenti di Parigi la rara opportunità di assicurarsi uno degli ambiti lotti di terreno.
I cimiteri all'interno delle mura cittadine sono quasi pieni dall'inizio del XX secolo, e lo sgombero delle tombe abbandonate è complicato dalle normative locali. Ma ora, ai vincitori della lotteria verrà data la possibilità di acquistare e restaurare una delle 30 tombe in tre diversi cimiteri, con il municipio che accetterà di affittare il lotto di sepoltura corrispondente a coloro che soddisfano determinati standard.
"Negli ultimi decenni, i visitatori dei cimiteri in tutta la Francia hanno espresso interesse nel restaurare un monumento funerario storico per ottenere in cambio la concessione di un posto di sepoltura", ha affermato il municipio nella nota. Tuttavia, dare loro la possibilità di farlo è stato complicato dalle leggi che regolano il terreno su cui si trova la tomba, che è di proprietà dello Stato, e dalle concessioni, in base alle quali una famiglia affitta il terreno per un periodo di tempo definito.
Ora il municipio spera di aver trovato una soluzione, con 10 lotti in palio nel cimitero di Père-Lachaise, che annovera tra i suoi illustri residenti il frontman dei "The Doors" Jim Morrison, il drammaturgo Oscar Wilde e la cantante Édith Piaf. Ci sono anche 10 lotti nel cimitero di Montparnasse, dove sono sepolti gli scrittori Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Susan Sontag, e altri 10 nel cimitero di Montmartre, dove sono sepolti il pittore Edgar Degas, lo scrittore Émile Zola e il ballerino Vaslav Nijinsky.
Ogni tomba esistente potrà essere acquistata al prezzo di 4.000 euro (4.600 dollari); i vincitori dovranno farsi carico anche dei costi di restauro. Potranno quindi acquistare un contratto di locazione, il cui costo parte da 976 euro (1.120 dollari) per un contratto di 10 anni e sale a 17.668 euro (20.290 dollari) per il diritto di risiedere lì a tempo indeterminato. Secondo quanto comunicato dal municipio, le iscrizioni alla lotteria sono state aperte lunedì e si chiuderanno il 31 dicembre; ogni partecipante dovrà versare una quota di iscrizione di 125 euro (144 dollari).