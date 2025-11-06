Israele lancia raid su obiettivi Hezbollah: evacuazioni nel sud del Libano

AGI - L'Idf ha iniziato una serie di bombardamenti su obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Lo hanno annunciato le stesse forze armate israeliane sui social media. Prima dell'attacco, l'Idf aveva diramato un ordine di evacuazione di alcuni edifici.
Bombardamenti sono stati segnalati a Ya Zahra, Tayr Daba, Aita al-Jabal, riferisce l'Orient-Le Jour.
In mattinata l'Idf aveva diramato un allarme urgente per le popolazioni del sud del Libano indicato in un post l'area che sarebbe stata presa di mira, nel villaggio di Aita al-Jabal (Zott). Sulle mappe sono segnati in rosso alcuni palazzi che sarebbero parte "dell'infrastruttura militare dell'organizzazione terroristica Hezbollah", che l'IDf ha chiesto di sgomberare con urgenza.
"Per la vostra sicurezza, siete tenuti a evacuare immediatamente gli edifici e ad allontanarvi da essi a una distanza non inferiore a 500 metri. Rimanere nell'area edificabile designata vi mette a rischio", ha ammonito il portavoce dell'Idf.