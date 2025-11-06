Dodici persone uccise in sei mesi, il Giappone dichiara guerra agli orsi

AGI - Il governo giapponese ha deciso di schierare l'esercito per contrastare le crescenti aggressioni di orsi ai danni della popolazione. Negli ultimi sei mesi, riportano i media nipponici, i plantigradi hanno ucciso dodici persone e ne hanno ferite oltre un centinaio. La maggior parte degli attacchi è avvenuta nella prefettura di Akita, dove saranno schierate le truppe. Secondo le autorità locali, quest'anno gli avvistamenti di orsi sono cresciuti di sei volte, superando gli 8 mila casi. "La gente in città avverte il pericolo ogni giorno", ha dichiarato il sindaco di Kazuno, Shinji Sasamoto.
Da settimane, ai residenti delle aree montuose nel Nord dell'arcipelago è stato intimato di evitare le foreste, di rimanere in casa dopo il tramonto e di portare con sé campanelli per allontanare gli animali. I militari saranno equipaggiati con spray al peperoncino, bastoni, scudi e reti, ha annunciato il ministero della Difesa, ma non porteranno armi da fuoco né avranno l'incarico di sparare agli orsi. I soldati forniranno invece aiuto ai cacciatori e si occuperanno di trasportare le trappole per orsi e di prendersi cura degli esemplari catturati.
Le misure del governo contro l'emergenza orsi
Il governo del nuovo primo ministro Sanae Takaichi si è riunito la scorsa settimana per una sessione speciale dedicata alla crisi e ha annunciato un pacchetto di misure per metà novembre. Tra le misure prese in considerazione vi è l'impiego di un maggior numero di cacciatori in grado di intervenire in caso di emergenza, come l'avvistamento di orsi nelle aree residenziali.
Spinti dalla necessità di procurarsi cibo e dallo spopolamento delle zone rurali, che accresce il loro areale, gli orsi giapponesi hanno iniziato a spingersi sempre più spesso nei centri residenziali. Nelle ultime settimane questi animali hanno attaccato i clienti di un supermercato, aggredito un turista alla fermata dell'autobus e sbranato un dipendente di un centro termale. Alcuni esemplari sono stati avvistati anche vicino a parchi e scuole.
Le specie di orsi in Giappone e il calo dei cacciatori
In Giappone vivono due specie di orsi: l'orso nero asiatico, noto anche come orso malese, e l'orso bruno, presente anche in Europa, che può pesare mezza tonnellata e correre più veloce degli umani. Migliaia di orsi vengono abbattuti ogni anno, ma a causa dell'invecchiamento della popolazione nipponica, i cacciatori sono sempre meno numerosi.