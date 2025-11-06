Dodici persone uccise in sei mesi, il Giappone dichiara guerra agli orsi



In preoccupante aumento le aggressioni dei plantigradi ai danni della popolazione
Le Forze di autodifesa giapponesi preparano trappole per orsi nella città di Kazuno,
Hidenori Nagai / Yomiuri / Lo Yomiuri Shimbun via AFP - Le Forze di autodifesa giapponesi preparano trappole per orsi nella città di Kazuno, nella prefettura di Akita, in Giappone
AGI - Il governo giapponese ha deciso di schierare l'esercito per contrastare le crescenti aggressioni di orsi ai danni della popolazione. Negli ultimi sei mesi, riportano i media nipponici, i plantigradi hanno ucciso dodici persone e ne hanno ferite oltre un centinaio. La maggior parte degli attacchi è avvenuta nella prefettura di Akita, dove saranno schierate le truppe. Secondo le autorità locali, quest'anno gli avvistamenti di orsi sono cresciuti di sei volte, superando gli 8 mila casi. "La gente in città avverte il pericolo ogni giorno", ha dichiarato il sindaco di Kazuno, Shinji Sasamoto.

Da settimane, ai residenti delle aree montuose nel Nord dell'arcipelago è stato intimato di evitare le foreste, di rimanere in casa dopo il tramonto e di portare con sé campanelli per allontanare gli animali. I militari saranno equipaggiati con spray al peperoncino, bastoni, scudi e reti, ha annunciato il ministero della Difesa, ma non porteranno armi da fuoco né avranno l'incarico di sparare agli orsi. I soldati forniranno invece aiuto ai cacciatori e si occuperanno di trasportare le trappole per orsi e di prendersi cura degli esemplari catturati.

Le misure del governo contro l'emergenza orsi

Il governo del nuovo primo ministro Sanae Takaichi si è riunito la scorsa settimana per una sessione speciale dedicata alla crisi e ha annunciato un pacchetto di misure per metà novembre. Tra le misure prese in considerazione vi è l'impiego di un maggior numero di cacciatori in grado di intervenire in caso di emergenza, come l'avvistamento di orsi nelle aree residenziali.

Spinti dalla necessità di procurarsi cibo e dallo spopolamento delle zone rurali, che accresce il loro areale, gli orsi giapponesi hanno iniziato a spingersi sempre più spesso nei centri residenziali. Nelle ultime settimane questi animali hanno attaccato i clienti di un supermercato, aggredito un turista alla fermata dell'autobus e sbranato un dipendente di un centro termale. Alcuni esemplari sono stati avvistati anche vicino a parchi e scuole.

Le specie di orsi in Giappone e il calo dei cacciatori

In Giappone vivono due specie di orsi: l'orso nero asiatico, noto anche come orso malese, e l'orso bruno, presente anche in Europa, che può pesare mezza tonnellata e correre più veloce degli umani. Migliaia di orsi vengono abbattuti ogni anno, ma a causa dell'invecchiamento della popolazione nipponica, i cacciatori sono sempre meno numerosi.

