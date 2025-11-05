La presidente Sheinbaum molestata per strada. Un uomo prova a baciarla
La presidente Sheinbaum molestata per strada. Un uomo prova a baciarla

Nel video si vede uno sconosciuto, forse ubriaco, che abbraccia la donna e tenta di baciarla sul collo
AGI - Un uomo, in apparente stato di ubriachezza, è stato arrestato dopo aver cercato di baciare la presidente messicana Claudia Sheinbaum, durante una breve passeggiata nel centro di Città del Messico. L'uomo, identificato come Uriel Rivera Martinez, dovrà rispondere di aggressione sessuale, ha riferito una fonte giudiziaria.

Sheinbaum, attesa a un incontro con i rappresentanti delle Università presso il ministero della Pubblica Amministrazione, aveva scelto di attraversare a piedi il breve percorso dal Palazzo Nazionale. Approfittando della distrazione della presidente, fermatasi a ricambiare i saluti dei cittadini, il presunto molestatore la ha abbracciata da dietro e cercato di baciarla sul collo, per poi essere fermata dalla scorta. Sheinbaum, a giudicare dai video dell'accaduto, è apparsa scossa dall'incidente. Fonti giudiziarie hanno sottolineato che i membri dello staff della presidente non erano intervenuti subito per fermare Rivera.

