Sindaco di New York, affluenza record ai seggi dopo oltre 50 anni

Il precedente risale al 1969 quando John Lindsay fu rieletto con il solo sostegno del Partito Liberale
Cittadini di New York al voto
DECCIO SERRANO / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Cittadini al voto per le elezioni del sindaco di New York City in una scuola di East Brooklyn
AGI - Un numero record di newyorkesi è andata a votare per il sindaco della Grande Mela, superando alla chiusura dei seggi i 2 milioni di elettori: un'affluenza che non si vedeva dal 1969, quando John Lindsay fu rieletto con il solo sostegno del Partito Liberale e oltre 2,46 milioni di newyorkesi che si recarono ai seggi.

L'elevata partecipazione alle elezioni nell'Election Day si aggiunge a un altro record: sono state ben 735mila le persone che hanno votato in anticipo.

Affluenza a New York: un confronto con il 2021

L'affluenza di ieri appare ancora più significativa se paragonata a quella del 2021, quando appena 1,15 milioni di newyorkesi, pari ad appena il 23% degli elettori registrati, andò a votare per scegliere tra l'allora candidato democratico Eric Adams e il repubblicano Curtis Sliwa, ricordano i media americani.

Il record del 2001 con Michael Bloomberg

L'affluenza più alta di questo secolo si è registrata nel 2001, con 1,52 milioni di voti espressi, quando l'imprenditore miliardario Michael Bloomberg, candidato per i partiti Repubblicano e Indipendentista, sconfisse il Democratico Mark Green quasi due mesi dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre al World Trade Center.

Affluenza storica: Dinkins vs Giuliani nel 1989

Un recente record di affluenza alle urne si è registrato nel 1989, quando il candidato Democratico David Dinkins sconfisse il Repubblicano Rudy Giuliani: quasi 1,9 milioni di newyorkesi si presentarono ai seggi. Quattro anni dopo, un numero simile di elettori andò a votare, questa volta per aiutare Giuliani a sconfiggere Dinkins.

