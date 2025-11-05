Usa, aereo cargo si schianta dopo il decollo: 9 morti e 11 feriti
Usa, aereo cargo si schianta dopo il decollo: 9 morti e 11 feriti [VIDEO]

Il velivolo da trasporto Ups ha colpito alcuni negozi mentre era a cinque chilometri dalla pista
L'immagine dall'alto dell'incidente aereo nel Kentucky
L'immagine dall'alto dell'incidente aereo nel Kentucky
usa incidente aereo kentucky
AGI - È di almeno nove morti e undici feriti il bilancio dell'incidente che la sera del 4 novembre ha coinvolto un aereo cargo Ups dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Louisville, nel Kentucky. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, Andy Beshear, su Twitter. Secondo Beshear, il numero delle vittime potrebbe aumentare ancora.

L'aereo si è schiantato contro alcuni negozi nei pressi dell'aeroporto mentre si trovava a 5 chilometri dalla pista intorno alle 17:15 ora locale di ieri. Un video amatoriale trasmesso dall'emittente locale WLKY mostra il motore sinistro del velivolo in fiamme mentre il mezzo rulla sulla pista nel tentativo di decollare, prima di esplodere più lontano in una grande colonna di fumo nero. La causa dell'incidente è oggetto di indagine da parte della Federal Aviation Administration e del National Transportation Safety Board.

