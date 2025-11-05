Trova un tesoro di monete d'oro mentre costruisce una piscina

AGI - Un uomo in Francia ha trovato un vero tesoro mentre scavava nel suo giardino per costruire una piscina: lingotti e monete d'oro per un valore di circa 700.000 euro), lo riferisce il comune di Neuville-sur-Saone.
Dopo la scoperta, avvenuta a maggio, l'uomo ha contattato le autorità competenti, tra cui la Direzione Regionale degli Affari Culturali (DRAC). Le autorità hanno escluso che si trattasse di un tesoro archeologico, il che ha permesso all'uomo di conservare l'oro.
Secondo il quotidiano regionale Le Progres, il tesoro consisteva in cinque lingotti e numerose monete, il tutto avvolto in sacchetti di plastica. Secondo l'indagine della polizia, l'oro era stato legalmente acquisito e fuso circa 15 o 20 anni fa presso un'azienda nella regione di Lione (Francia centro-orientale). Ma l'origine del bottino rimane un mistero, poiché il precedente proprietario del terreno è deceduto, ha spiegato l'ufficio del sindaco.
