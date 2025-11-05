Perché gli Usa accusano Cina e Russia di test nucleari segreti

AGI - Il direttore della Cia, John Ratcliffe, lunedì scorso aveva affermato di avere informazioni che confermerebbero le accuse di svolgere test nucleari segreti rivolte dal presidente Usa, Donald Trump, a Cina e Russia. Se non sono stati forniti molti elementi concreti sui presunti esperimenti russi, sulle operazioni cinesi vi è qualche indizio in più, seppur non suffragato da prove.
Risale al 2020, ultimo anno della prima amministrazione Trump, un rapporto del dipartimento di Stato, all'epoca guidato da Mike Pompeo, secondo il quale nel 2019 le forze armate cinesi avrebbero fatto esplodere sottoterra alcuni ordigni atomici a basso potenziale nel sito di Lop Nur. "I possibili preparativi cinesi per rendere operativo tutto l'anno il suo sito per i test a Lop Nur, il suo utilizzo di camere di contenimento per le esplosioni e la mancanza di trasparenza sulle sue attività di test nucleari sollevano preoccupazioni sulla sua aderenza allo standard 'zero yield'", si legge nel documento. I test 'zero yield' sono quelli tesi a verificare l'integrità e il funzionamento di componenti specifici di un'arma nucleare senza però innescare esplosioni.
Trattati nucleari e accuse alla Russia
Cina e Usa avevano siglato nel 1996 il trattato che vieta i test nucleari ma non lo hanno mai ratificato. In assenza della ratifica, i siti dove i due Paesi svolgono test nucleari non possono essere visitati da ispettori internazionali. Nel maggio del 2019 il generale Robert Ashley, allora direttore dell'intelligence del Pentagono, aveva affermato che Mosca stava "probabilmente" svolgendo test nucleari segreti in una remota località dell'Artico. Nel successivo rapporto annuale del dipartimento di Stato sul rispetto dei trattati nucleari non fu però fatta alcuna menzione di presunte attività russe, a differenza di quanto avvenuto nel 2020 con la Cina.