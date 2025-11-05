Francia: grida 'Allahu Akbar' e investe 10 persone

AGI - Paura e sgomento in Francia dopo che un automobilista ha deliberatamente investito diversi pedoni e ciclisti, ferendone dieci, tre dei quali sono gravi. È successo sull'isola atlantica di Oleron, dove, secondo fonti concordanti, l'uomo alla guida del veicolo ha gridato "Allahu Akbar" prima di investire diverse persone.
Il procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize, ha dichiarato che al momento si indaga per tentato omicidio, precisando che, finora, la procura antiterrorismo non ha preso in carico il caso. I media d'Oltralpe riferiscono che 'l'incidente' è accaduto verso le 8:45, quando un uomo alla guida della sua macchina ha investito diverse persone tra due villaggi della turistica isola di Oleron, Dolus-d'Oleron e Saint-Pierre-d'Oleron.
Diversi feriti sono stati trasportati in elicottero all'Ospedale Universitario di Poitiers e un'unità di supporto psicologico è stata istituita in loco. Pochi minuti dopo il suo gesto folle, l'uomo è stato fermato senza incidenti dalla polizia mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Bombole di gas sono state trovate nell'auto, che ha preso fuoco solo parzialmente. L'aggressore, un 30enne, è stato immediatamente arrestato dalla gendarmeria di Saint-Pierre-d'Oleron.